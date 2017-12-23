بعد جدل كبير، تراجعت النجمة المصرية ياسمين صبري عن قرارها بعدم المشاركة في عمل جديد مع النجم التونسي ظافر العابدين خلال رمضان المقبل.

وتراجع ياسمين عن قرارها جاء بعد جلسة عمل جمعتها مع منتج المسلسل، حيث اتفقا على التفاصيل التي كانت محل خلاف. وكان قد تردد وجود خلافات بين صبري وجهة الإنتاج حول شكل الدعاية والأجر. ومن المفترض أن تبدأ ياسمين تصوير مسلسلها الجديد عقب انتهائها من تصوير فيلم «الديزل» مع محمد رمضان.

من جهة ثانية، لاتزال صبري تحافظ على صمتها وتتجاهل كل الأقاويل حول قضية ابنتها، التي قيل إنها تبلغ من العمر سنتين وتصر على إخفائها عن الإعلام، وزادت هذه التساؤلات والشائعات بعد انفصالها عن زوجها.