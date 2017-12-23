يخوض الفنان كاظم الساهر تجربته الثانية في غناء شارة المسلسلات من خلال مسلسل «الواق واق». وذكرت تقارير صحافية أن الأغنية تحمل توقيع الملحن طاهر مامللي.

ومسلسل «الواق واق» من إخراج الليث حجو ويشارك في بطولته باسم ياخور، شكران مرتجى، أحمد الأحمد، محمد حداقي، جرجس جبارة، جمال العلي، حسين عباس، شادي الصفدي، مرام علي، وائل زيدان، رواد عليو، أنس طيارة، نانسي خوري، وطلال الجردي من لبنان.

من ناحية أخرى، يطل كاظم الساهر في الموسم الثاني من برنامج «ذا فويس كيدز» إلى جانب نانسي عجرم وتامر حسني، وهو حاليا في لبنان، ليحيي حفلا في كازينو لبنان، كما سيحيي حفلا آخر 30 الجاري في دبي أوبرا، على أن يحيي ليلة رأس السنة على ممشى الواجهة البحرية لجزيرة المارية في أبوظبي.

ويشار إلى أنه سبق للفنان كاظم الساهر أن غنى شارة مسلسل «مدرسة الحب».