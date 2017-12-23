تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن سر انسحابها من الجزء الثاني لمسلسل «الهيبة» هذا العام، وقالت: عندما تشاهدون العمل في رمضان 2018، ستعلمون لماذا نادين نجيم غائبة عن أحداثه، ولكن حاليا لا أستطيع الكشف عن تفاصيل إضافية حتى لا تحترق صورة العمل، ولكن «عليا» في «الهيبة» ليس في مقدورها أن تتابع، فالقصة ذهبت في اتجاه جديد، وهناك شخصيات جديدة دخلت إلى العمل.

وتابعت نادين: «وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم»، فلو أن الله كتب لي المتابعة في «الهيبة» فهذا سيكون لمصلحتي، لكن قدر لي العكس، وهذا أيضا يصب في مصلحتي، وأنا أثق بقوة فيما أقدمه، مستدركة، وفق مجلة «لها»: لم أخسر شيئا من انسحابي من العمل، لم أكن أتخيل أنني تركت أثرا في الناس إلى هذا الحد، فقد لمست ذلك بعد اعتذاري عن الجزء الثاني، وحتى اليوم هناك حملات على «تويتر» تطالب بعودتي إلى العمل.