قبل أيام كتبت الفنانة منة فضالي أنها موجودة في المستشفى، حيث خضعت لجراحة في أحد المستشفيات وقد كتبت عبر صفحتها: «سأدخل إلى الجراحة وإذا كتب لي الله العمر سأكون إنسانة أخرى وأي شخص زعلان مني لا يزعل وأشكر كل من وقف بجواري في حياتي دائما»، وأثار كلامها حالة من الجدل بعدما كتبت «سأكون إنسانة أخرى» حيث فسره البعض على أنها تفكر في الاعتزال، إلا أن منة نفت صحة هذا الأمر.

وعن حالتها الصحية، قالت فضالي، في تصريحات صحافية لها، ان الطبيب نصحها بالتزام الراحة لفترة قبل أن تعود إلى مزاولة العمل، علما بأنها اضطرت لإجراء عملية بعد أن فوجئت بنزيف شديد نتيجة أدوية سببت لها سيلانا في الدم إثر جراحة كانت قد أجرتها من فترة، حيث تناولت مجموعة من المضادات الحيوية على إثرها، وفوجئت بنزيف شديد لكنها تحمد الله على أنها أصبحت في حال أفضل.

وحول تأجيل مشاهدها في مسلسل «أفراح ابليس»، قالت بأنها ستعود لمزاولة نشاطها الفني خلال أيام، وهي منشغلة أيضا بالتحضير لأكثر من عمل خلال الفترة المقبلة.