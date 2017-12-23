القاهرة ـ خلود أبوالمجد

أكد الفنان أمير كرارة في اتصال هاتفي بدء تصويره أول مشاهد مسلسله الرمضاني «كلبش2» بعد أيام والذي حقق جزؤه الأول نجاحا كبيرا.

ويشاركه بطولة الجزء الثاني من نجوم الجزء الأول ممن تم الإعلان عنهم حتى الآن الفنان محمود البزاوي وهالة فاخر وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

على أن يقوم كرارة باستكمال تصوير دوره في فيلم «حرب كرموز» مع بداية العام الجديد، والذي يشارك فيه النجم العالمي سكوت أدكينز الشهير بـ «بويكا» الذي وصل الى القاهرة منذ أيام وبدأ تدريباته على الدور الذي سيقوم بأدائه أمام أمير كرارة وباقي نجوم العمل وهم غادة عبد الرازق وروجينا وفتحي عبد الوهاب وإيمان العاصي، والفيلم من سيناريو وإخراج بيتر ميمي وإنتاج محمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط شرطة «يوسف المصري» الذي يسكن في حي «كرموز» في الإسكندرية، ويدخل في العديد من المشاكل والمعارك في محاولة لإنقاذ إحدى فتيات المنطقة.