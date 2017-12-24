تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة وصادمة للفنانة اللبنانية ليلى اسكندر.

وظهرت زوجة الممثل السعودي يعقوب الفرحان، قبل خسارتها الكبيرة للوزن الزائد، وقبل خضوعها لعمليات تجميلية.

وبدت اسكندر مختلفة تماماً، عمّا هي عليه اليوم، خصوصاً أنّ الصورة التقطت في فترة مشاركتها في برنامج المواهب "ستار أكاديمي" بموسمه الأول، عام 2004.

وكانت الفنانة اللبنانية قد شاركت، جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أحدث جلسة تصويرية لها، تضمنت مفاجأة كبيرة، إذ اطلت بالحجاب بعد إعلان إسلامها أخيراً.

ونشرت الصور وبعض مقاطع الفيديو بالحجاب، كما روّجت لأغنيتها باللهجة العراقية "صقارة".