أعربت الفنانة شيرين رضا، عن تأييدها للعلاقة المفتوحة بين المرأة والرجل دون زواج، وقالت: "أعتقد أنها كويسة جدا للناس اللى عاوزه كده.. ومقدرش أحجر على ناس هما عاوزين يعيشوا مع بعض بالطريقة دى".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسرى، ببرنامج "أنا وأنا" المذاع عبر قناة ON E، أنها لا تناسبها العلاقة المفتوحة مع رجل، وقالت: "متناسبنيش، بس مفيش علاقات بتنجح للنهاية". وأوضحت شيرين رضا، أنها لا تلتفت إلى الانتقادات التى توجه إليها سواء فى الملابس أو السهر أو غيرها من هذا القبيل، وقالت: "مبيفرقش معايا وأنا مش هبطل سهر ولا خروج ولا أنبسط علشان رأى حد".