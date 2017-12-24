طرحت الفنانة مايا دياب أغنيتها المصورة الجديدة «هي دي الدنيا»، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الخاص بها الذي أطلقته بحلة جديدة أخيرا، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال.

واستغلت مايا، التي كانت قد احتفلت بعيد ميلادها قبل عدة أسابيع، الفرصة لتصور «هي دي الدنيا» تحت إدارة المخرج جو بوعيد الذي كان من بين الحضور إلى جانب عدد من الفنانين والإعلاميين والأهل والأصدقاء، ونشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على «انستغرام»، وأرفقتها بتعليق: «شكرا لكل من شارك في انجاح أغنيتي.. هي دي الدنيا».

وسيكون لدياب إطلالة خلال الفترة المقبلة مع الإعلامية منى أبوحمزة في برنامجها «حكايتي مع الزمان» الذي سيقدمها في مراحل عمرية مختلفة، بحسب صيغة البرنامج، عاكسا انفعالاتها مع كل مرحلة عمرية منها، كما ستطل أيضا في النسخة العربية من برنامج «Car Pool» المرتقب عرضه قريبا.

من ناحية أخرى، تعمل الفنانة اللبناينة على التحضير لألبومها الجديد الذي يضم أغنيات باللهجتين المصرية واللبنانية، تعاونت من خلالها مع مجموعة من الملحنين والشعراء والموزعين.

وكان آخر اعمال مايا دياب أغنية «تبعد عني» التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.