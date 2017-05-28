بدأ عرض مسلسل «كان في كل زمان» للكاتبة هبة مشاري حمادة وبدأ معه الجدل الذي طالما تعودنا عليه في أعمال هبة، حيث تخطت حمادة الرمزية ودخلت في صلب الموضوع مباشرة في أول قصة للمسلسل التي حملت عنوان «التهمة الله أكبر»، وذهبت من المشهد الأول الى الفكرة التي تكونت عند الكثيرين عالميا عن الإسلام والمسلمين والتشويه الذي طال الدين، وأبدعت سعاد عبدالله في تقديم دور الأم والجدة التي تتعرض لمواقف متعددة، تكشف نظرة الآخرين وتخوفهم من كل من يرتدي زياً إسلاميا أو يطلق لحيته، وقد تفاعل عدد كبير مع هذه القضية.. برافو هبة ولكن رغم البداية القوية كانت المساحة المخصصة لحوارات الاطفال واسعة جدا وفي الغالب تنقصها عفوية التمثيل، ما جعلها تقترب من الجو المسرحي احيانا.