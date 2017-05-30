تسير أحداث مسلسل «رمانة» بوتيرة بطيئة جدا، ولكن بأجواء كوميدية خفيفة يشارك فيها مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة القديرة حياة الفهد.

تضمنت الحلقة الثانية من المسلسل انتقادا لاذعا من «رمانة» للحكومة على خلفية تعليق ورقة على باب منزلها تهددها بقطع الكهرباء لأنها لم تدفع الفاتورة لسنوات طويلة، حيث تساءلت، وهي مواطنة فقيرة، إن كانت الحكومة تريد أن تحل مشاكلها على حسابها!

انتقاد الحكومة على تلفزيون الحكومة أمر جميل وديموقراطي.. ويساعد الأعمال، ولعلها مناسبة للتذكير بضرورة مراجعة أوضاع الرقابة التي يجمع كتّاب المسلسلات على وصفها بـ «الخانقة».