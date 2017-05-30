يبدو أن المخرج رامي إمام هو تميمة الحظ لوالده «الزعيم» عادل إمام في الأعمال الدرامية التي يقدمها برفقته في السنوات الأخيرة، والتي تحقق نجاحا كبيرا حتى قبل بداية عرضها من خلال إعلاناتها الترويجية، فتتمكن من اجتذاب الجمهور لمتابعتها لما تحمله من قدر كبير من الكوميديا، ويبدو أن غيره من المخرجين غير قادرين على إخراج أعمال «الزعيم» لهيبتهم من القامة التي يعملون معها.

رامي يتصدى هذه السنة لإخراج مسلسل «عفاريت عدلي علام» الذي يشكل منذ بداية حلقاته وجبة كوميدية ممتعة ومباراة في الأداء الفني الراقي بين عادل إمام والنجمة هالة صدقي التي تقدم في المسلسل دورا مهما، اختلفت فيه شكلا ومضمونا عما قدمته في السابق.