يشهد مسلسل «غرابيب سود» تطورا سريعا في الأحداث، حيث كشفت الحلقة الثانية للعمل بعض الأساليب التي ينتهجها تنظيم «داعش» الإرهابي للعب بعقول الشباب والفتيات، والوحشية التي يجدها كل من يخالف أوامره. ولفتت أسيل عمران الأنظار بأدائها المتميز لدور «أم قتيبة» إحدى القائدات في الكتائب النسائية، والتي تتسلم زمام الأمور وتخطب في النساء اللاتي يلتحقن بالتنظيم، حيث تحاول استمالتهن بمعسول الكلام، ويبدو أن ما خفي عند أسيل أعظم، حيث من المتوقع ان تكون هناك مفاجأة في الشخصية التي تقدمها ستكشف عنها الحلقات المقبلة.