ظهر الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا في مسلسل «سيلفي 3»، حيث حل ضيفا على قصة «قلب ابوي» التي عرضت على حلقتين متتاليتن ممتعتين، شكل خلالهما حالة كوميدية جميلة ودارت بينه وبين ناصر القصبي مباراة فنية من العيار الثقيل انتظرها الجمهور طويلا بعد تقديمهما مسلسل «أبو الملايين» عام 2013 الذي حصد نجاحا كبيرا وقتها.

القصبي في حلقتي بوعدنان بدا عليه الانسجام والسعادة، وكان أداؤه مرتاحا جدا، ما دعا الكثيرين إلى أن يتمنى أن يجتمع النجمان الكوميديان القديران في عمل جديد في القادم من الأيام.. ونحن نتمنى ذلك أيضا لأن مباراة بوعدنان والقصبي الكوميدية غير.