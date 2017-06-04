يلعب الفنان محمود بوشهري في مسلسل «غرابيب سود» دورا متميزا، حيث يقدم شخصية طبيب شاب ينضم الى تنظيم «داعش» الإرهابي ويصدم بالواقع الذي يراه أمام عينيه.

محمود بأدائه الرصين استطاع أن يحصد إعجاب الكثيرين، ولمعت شخصيته الدرامية في العمل، لاسيما مع اتجاه التنظيم الإرهابي الى المتاجرة بالأعضاء البشرية. وظهر تمكن بوشهري وفهمه التام للشخصية التي يقدمها في مشهد من الحلقة السادسة تقوم فيه احدى الفتيات بتهديده بالقتل عندما تشاهده وهو يستأصل أعضاء بشرية من أسير لدى التنظيم، حيث يخبرها وهو منهار بانه يرفض فكرة المتاجرة بالأعضاء لكنه يخاف القتل ويعدها بمساعدتها على الهرب.. برافو.