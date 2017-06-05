بعكس حلقاته السابقة جاءت الحلقة الثامنة من مسلسل «رمانة» هادئة وعفوية في الغالب وبعيدة عن المبالغة وهادفة، وتميز العمل بإثارة قضية مهمة وهي انتشار ظاهرة «مدعي الدكترة» رغم انهم ليسوا بدكاترة وادعاء المعرفة في علم الطاقة وتقديم دورات تحت مسمى «تنمية وتطوير الذات» لجمهور من البسطاء الذين يتم استغلالهم بوعود النجاح والسعادة.

وقد زادت خطورة هؤلاء مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما كان واضحا في الحلقة خلال مشهدين ظهر فيهما اولا الممثل محمد خليل الذي اجاد دور (الدكتور سالم) الذي يعِد الناس بالسعادة وطرد الطاقة السلبية، ثم شيماء علي (فتوح) التي وقعت بشباكه وشقيقتها ليلى عبدالله (حميدة) اللتان تتناقشان حول الموضوع.