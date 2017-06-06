«إقبال يوم أقبلت» من الأعمال التي دخلت سباق المنافسة في رمضان في ظل إشادات من شرائح مهمة من المتابعين والجمهور بالأداء المؤثر للفنانة هدى حسين والفنان صلاح الملا وبالحوارات الراقية في ظل إخراج يليق بالعمل، لكن ثمة ملاحظات جوهرية على المسلسل منها طول فترة «الفلاش باك» القياسي وسيطرة سيرة إقبال على كل الأحداث دون استثناء مع كمية بكاء متكرر ومبالغ فيه، فضلا عن مثالية شخصيتها التي لا تخطئ وتعيش في محيط من الشخصيات السلبية!

نأمل أن ترتفع وتيرة الأحداث في الحلقات المقبلة ونكتشف جديدا فيه إثارة تكسر رتابة الإيقاع والملل الآخذين بالازدياد..