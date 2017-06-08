يقدم الفنان سليمان الياسين كعادته أداء متميزا يغلب عليه الاتزان والاعتدال في الانفعالات، بصورة بعيدة عن حالة الجمود أو المبالغة، وظهر ذلك جليا من خلال الحلقات التي شارك فيها في مسلسل «كان في كل زمان» بقصة «خيانة أغسطس» حيث تنوعت تعبيراته وردة فعله عندما واجهته زوجته حصة (سعاد عبدالله) بزواجه السري، في حين اظهر جانبا مختلفا من الانفعالات عندما واجه المعتدي الغازي لبلده.

وجاء أداء الياسين في حكاية «سعد.. من ذوي الابتهاجات الخاصة» لشخصية الزوج الحنون الذي يحاول مساعدة زوجته «فضة» التي تعاني من مرض الزهايمر، فياضا بالمشاعر والأحاسيس الرقيقة، ليؤكد الياسين أن لكل موقف ومشهد تمثيلي أداء وتعبيرا خاصا به وليس حالة واحدة يتبعها الفنان في كل الحالات.