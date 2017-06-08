لا يمكن أن ننكر انه وسط الأحداث المتسارعة لمسلسل «غرابيب سود»، لا بد أن نبحث عن الثنائي المتميز الذي يعطي جوا مختلفا للعمل، وهما مرام ومنى شداد اللتان شكلتا بأدائهما المتمكن حالة خاصة أعطت جوا كوميديا خفف من الدموية الموجودة في بعض مشاهد المسلسل.

مرام ومنى تقدمان نموذجين من مجموعة نماذج نسائية خدعن بالتنظيم الإرهابي وأفكاره المدمرة، وفي الحلقة الحادية عشرة تكتشفان مدى الخطأ الذي وقعتا فيه، وبدأتا في التخطيط للهرب في السيارة التي تنقل جثث ضحايا «داعش» ويبدو أن بانتظارهما مغامرة مرعبة.. ننطر ونشوف.

