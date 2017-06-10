أكدت شجون أمس أنها «حالة خاصة» في تقديم المسابقات بأسلوبها العفوي وطريقتهــا الخفيفة، التــي تجذب الجمهــور لها ولأعمالها الفنيــة المختلفة، وتظــل «علامة مميــزة» في الشهر الفضيل.

وحولت شجون حلقة «القرقيعان» التي عرضــت أمس الاول في برنامج «شوج تايم» على شاشة الراي الى كرنفال أشاعت خلاله حالــة من السعادة والبهجة وتفاعل معهــا المشاهدون بشكل كبير، وشهدت الحلقــة الظهـــور الأول تلفزيونيا لـ «داليا» ابنة النجم عبداللــه بوشهـري، والتي شاركت مع الأطفال المتواجديــن في الاستديــو الاحتفال بأيام «القرقيعان».