تمضى حلقات مسلسل «اليوم الأسود» بإيقاع متميز هو الأجمل والأكثر تشويقا وغنى بالأحداث والخطوط بين المسلسلات الخليجية هذا الموسم لجهة القصة وتنوع الأداء التمثيلي وهو ما جذب المشاهدين لمتابعته واحتلاله منذ بداية رمضان مراكز متقدمة في نسب المتابعة، وما ميز العمل هو ابتعاده عن التكلف، حيث يظهر كل شيء فيه طبيعيا وقريبا جدا من الواقع.



وشكلت الثنائيات إضافة للعمل وأعطته أجواء درامية مختلفة عن الاعمال الاخرى، حيث أظهرت ثنائية حسن البلام (عدنان) وإلهام الفضالة (أميرة) الخبرة الفنية الطويلة لديهما، وبينت ثنائية عبدالله بوشهري (فهد) وشجون الهاجري (زينب) التمكن والتفاهم بين النجمين الشابين، وثنائية محمود بوشهري (فيصل) ونور غندور (داليا) مباراة في الأداء والتفاعل النفسي بين الحبيبين.