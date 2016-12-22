ممثلة مو مصدقة عندها أعمال هالايام طايحتلها اتصالات على الصحافة علشان يكتبون عن مسلسلاتها اليديدة اللي تبي تصورها في الفترة الياية علشان تبط چبد زميلة لها بالتمثيل على قولتها..طاح حظچ!

إنتاج

ممثلة خليجية هالايام تفكر في الإنتاج بعد ما صار عندها قاعدة جماهيرية في الديرة والخليج بس تبحث عن شريك فاهم لشغل الإنتاج التلفزيوني والمسرحي..خير إن شاء الله!

إشادة

الرسالة التلفزيونية الخاصة بمهرجان الكويت المسرحي وبرنامج الكويت والقلم يستحقون فريق عملهما الإشادة والشكر لمتابعتهما كل صغيرة وكبيرة في المهرجان.. عساكم عالقوة!