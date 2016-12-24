ممثل يبي يعتزل التمثيل ويتجه للإنتاج لأنه الأعمال اللي تعرض عليه دون المستوى على قولته بس ربعه اللي بالديوانية موراضين على قراره وطالبوه ان ينتظر لعل وعسى يرجع لجمهوره بدور يديد يلقى فيه نفسه وترجع له الأضواء..من صبر ظفر!

دعم

مطرب خليجي شاب بعد ما وعدته ممثلة من نفس جنسيته بأنها راح تدعمه بأن القنوات تبث أغانيه هالأيام متضايق حيل لأنها عطته طاف ومو قاعدة ترد على اتصالاته.. خل تدعم نفسها أول علشان تدعمك!

قصص

ممثلة عربية مقيمة بدولة خليجية علشان تاخذ دور زميلتها شوهت سمعتها عند منتج عملها اليديد بعد ما ألفت قصة من خيالها بس المنتج كشف حقيقة القصص اللي ألفتها وطردها من بروفات القراءة.. قطع الأرزاق ولا قطع الأعناق!