ممثلة في الثلاثين من عمرها قررت السفر لدولة خليجية علشان تجرب حظها في مسلسلاتها الاجتماعية اللي تنتجها سنويا لعل وعسى تحقق اللي في بالها وتصير نجمة من نجمات التلفزيون مثل ما تقول.. خير إن شاء الله!

مخيم

ممثلة تبي تحتفل بطريقتها الخاصة براس السنة مع رفيجاتها وقاعدة تدور على مخيم ديلوكس على قولتها علشان تحتفل فيه بس للحين مالقت لأنه أصحاب هالمخيمات عارفين سوالفها اللي تفشل.. قعدي في بيتكم أستر لچ!

سيولة

منتج خليجي كل أسبوع يغير رقم تلفونه بسبة انه الفنانين اللي اشتغلوا معاه يطالبونه بفلوس وللحين ما عطاهم وعلشان يفتك من مطالباتهم قاعد يغير رقم تلفونه كل مرة لأنه زهق على قولته ولا عنده سيولة.. صچ نصاب!