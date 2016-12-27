فلوس

ممثلة نست فضل تلفزيون الكويت عليها هالايام رافضه تسوي حوار مصور مع احد برامجه المنوعة إلا يعطونها فلوس على الاستضافة مع انه زميلاتها ما اشترطوا هالشرط..الله يرحم أيام زمان!

ترويج

مطربة هالايام تبي تروج لأغنيتها اليديدة في الفضائيات الخليجية والعربية بس المسؤولين على هالفضائيات رفضوا الترويج بالمجان خصوصا وانه كلمات الأغنية عادية جدا ومستهلكة..دفعي ويبثونها لچ!

دايت

منتج خليجي منغث من طلبات احدى الممثلات في عمله اليديد لأنها تبي وجبات دايت من مطعم معين علشان وزنها ما يزيد ويخرب نظام الريجيم اللي مسويته على قولتها.. تستاهل اللي تسويه فيك.