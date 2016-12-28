نفسية

منتج نافش ريشه على الممثلين اللي يشتغلون معاه، والمصيبة إذا صار لهم أي مشكلة ما يوقف معاهم، لأنه محد يحترمه ويقدره لنفسيته الخايسة.. الشرهة على اللي يشتغل معاك!

إلغاء

ملحن مشهور ألغى اتفاقاته مع إحدى المطربات الخليجيات بعد ما كشف أنها تنقل حچي مو صحيح لزميل له في الساحة الغنائية علشان تكسب وده ويعطيها ألحان من غير مقابل.. بوطبيع ماييوز من طبعه!

أيام

ممثلة خليجية همها الأول والأخير أن تقهر زميلة لها من الجنسية العربية في مشاركتها بالأعمال اللي مشاركة فيها علشان تذكرها بأيامها السود على قولتها..

حريم ما لهم حل!