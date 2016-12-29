سلبي

ممثل وايد متضايقمن احد المنتجين اللي رافض يشغله في أعماله الدرامية بعد موقفه السلبي معاه في احدى الجهات الحكومية اللي ما وقعت معاملته مع انه مديرها صاحب هالممثل.. مطنشه وتبيه يشغلك!

دراريع

ممثلة بعد ما شافت نفسها أنها منسية عند المنتجين قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمشروعها التجاري في بيع الدراريع اللي تجيبهم من دولة خليجية بأسعار منخفضة.. زين تسوين!

حسد

مقدمة برامج بالتلفزيون عينها ضيقة حيل قاعدة تحسد زميلاتها على البرامج المنوعة والحوارية اللي يقدمونها في جميع محطات الإذاعة هالايام.. ترى بالإذاعة مو بالتلفزيون شكو حاسدتهم!