تطنيش

ممثل كان عنده أمل من أحد المخرجين ان يطلبه في مسلسله اليديد بس طنشه وطلب ممثل ثاني مع انه كان مواعده انه يكون معاه في العمل اللي يصوره حاليا..خيرها بغيرها!

مدعومة

ممثلة عبرت لمخرج عملها اليديد عن استيائها من تصرفات زميلة لها في لوكيشن التصوير فطلب المخرج منها أن تنهي الموضوع لأن زميلتها مدعومة من المنتج وما يرضى أحد يشتكي عليها.. مخرج بوطقه!

رغبة

ممثلة ودها تكون مقدمة برامج ودوخت المنتجين بهالشي لعل وعسى يحققون رغبتها بس المنتجين معطينها طاف ولا يبون ينتجون لها برامج خاصة..

خلاص دوختي الناس!