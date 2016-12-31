ممثلة خليجية لسانها طويل وما تحترم مواعيدها هالأيام تمشي وتسولف انه المنتجين قاعدين يحاربونها وما يعطونها أدوار في أعمالهم الدرامية ويفضلون عليها الكومبارس على قولتها..على شنو يحاربونچ!

فلوس

ممثلة عربية مقيمة في دولة خليجية متضايقة من زميلتها اللي وقفت معاها وسلفتها فلوس علشان تسد دين سيارتها وبعد ما خلصت مشكلتها قاعدة تماطل برد فلوسها اللي هي محتاجتهم هالايام.. منكر حسنة!

وايرات

مقدمة برامج تحب وايد تزلغ وايرات بين ربعها قاعدة هالأيام تضبط علاقاتها مع مسؤولينها في القناة اللي تشتغل فيها علشان لا ينسونها في دورة برامجهم اليديدة ويمشون فكرتها المنوعة.. خير إن شاء الله!