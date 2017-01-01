ممثل توه طالع من البيضة قاعد يرد على اتصالات الصحافة بنفس خايسة وشايف روحه نجم النجوم مع ان مشواره لا يتعدى خمسة أعمال درامية وأدواره فيها ثانوية.. دير بالك على حالك!

تصرفات

ممثلة تحب السهر وايد في المقاهي هالأيام اصحاب المقهى مستاذين منها ومن تصرفاتها اللي تفشل مع رفيچاتها اللي فاهمات الحرية الشخصية غلط.. طاح حظچ وحظ رفيجاتچ!

تبرير

مطربة خليجية قاعدة تبرر غيابها عن الساحة انها مشغولة وايد في ارتباطاتها الفنية والصچ انها منبطة چبدها انه ما عندها حفلات مثل زميلاتها اللي بالساحة.. صفي النية والله يرزقچ!