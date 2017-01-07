رخيص

مخرج خليجي للحين يختار كومبارس يعطيهم أدوار بطولة في مسلسلاته علشان اجرهم رخيص ويبي يستفيد منهم ماديا والمصيبة انهم راضيين.. طاح حظك وحظهم!ممثلة خليجية متضايقة هالايام من زميلة لها خربت علاقتها مع احد المنتجين، والمصيبة انها كل ما تشوفها في مكان تاخذها بالأحضان وتطيحله تصوير.. الله لا يبلينا!مطربة تفكر انها تعتزل الساحة الغنائية علشان تخوض تجربتها الاولى في التمثيل مع فنانين عرب خصوصا انها راح تكون البطلة وانه اجرها عالي مثل ما تقول.. ودي اصدق!

مصيبة

مخرج خليجي للحين يختار كومبارس يعطيهم أدوار بطولة في مسلسلاته علشان اجرهم رخيص ويبي يستفيد منهم ماديا والمصيبة انهم راضيين.. طاح حظك وحظهم!

ممثلة خليجية متضايقة هالايام من زميلة لها خربت علاقتها مع احد المنتجين، والمصيبة انها كل ما تشوفها في مكان تاخذها بالأحضان وتطيحله تصوير.. الله لا يبلينا!

مطربة تفكر انها تعتزل الساحة الغنائية علشان تخوض تجربتها الاولى في التمثيل مع فنانين عرب خصوصا انها راح تكون البطلة وانه اجرها عالي مثل ما تقول.. ودي اصدق!

تجربة

مخرج خليجي للحين يختار كومبارس يعطيهم أدوار بطولة في مسلسلاته علشان اجرهم رخيص ويبي يستفيد منهم ماديا والمصيبة انهم راضيين.. طاح حظك وحظهم!

ممثلة خليجية متضايقة هالايام من زميلة لها خربت علاقتها مع احد المنتجين، والمصيبة انها كل ما تشوفها في مكان تاخذها بالأحضان وتطيحله تصوير.. الله لا يبلينا!

مطربة تفكر انها تعتزل الساحة الغنائية علشان تخوض تجربتها الاولى في التمثيل مع فنانين عرب خصوصا انها راح تكون البطلة وانه اجرها عالي مثل ما تقول.. ودي اصدق!