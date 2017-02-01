يوتيوب

ممثل يحاول من خلال قناته في اليوتيوب ان يبرر مشاركاته في بعض الأعمال الدرامية وتجسيده لأدوار ثانوية بأنه محتاج ماديا ويتمنى من جمهوره ألا يهاجمه بمواقع التواصل.. حچي فاضي!

بيانات

قناة فضائية خليجية طلبت من احد المنتجين إرسال بياناته الشخصية الأصلية للتعاقد معاه لتنفيذ عمل درامي بعد المشاكل التي اثيرت حوله في الفترة الأخيرة..

خوش طلب!

عتب

مطربة خليجية كتبت في صفحتها بتويتر انها تعتب على شركة انتاج لعدم تلبية رغبتها في المشاركة في حفلاتها الغنائية الربيعية المقامة حاليا في دولة خليجية..

الزين يفرض نفسه!