شك

منتج خليجي موعارف وين الله قاطه كل يوم عنده مشاكل مع فريق عمله بسبب بخله الشديد وشكه فيهم انهم يوصلون أخباره لمواقع التواصل الاجتماعي.. لا تبوق ولا تخاف!

ميزانية

مقدمة برامج اجتماعية تنتظر البشرى من المسؤولين في القناة اللي تشتغل فيها علشان تقدم برنامج تربوي لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية في شهر رمضان الياي..

خير ان شاء الله!

مصيبة

ممثلة ابتلشت بأحد المخرجين اللي يبي يقلص من حلقاتها لأن منتج العمل طلب منه هالشي علشان أجرها مرتفع وما يقدر عليه على قولته والمصيبة انه دور هالممثلة ما ينفع ينقص منه..

الله يعينچ!