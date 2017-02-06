شركة إنتاج ألغت عقد مطربة خليجية تعاقدوا معاها لإحياء حفلة في دولة خليجية بس الشركة ألغت العقد لأنه هالمطربة صرحت في الإعلام عن الحفلة وهم كانوا يبونها مفاجأة على قولتهم.. لو ساكتة أحسن!

منع

مقدمة برامج أي مكان تروحله تصور فيه وتنشر صورها في حسابها بالانستغرام بس هالايام مستاءة من جهة منعتها من التصوير بعد الشكاوى اللي وصلت لها من رواد المكان.. ياليت تغيرين طبعچ!

بخيل

منتج تلفزيوني خليجي للحين يدور على ممثلين يشاركون في عمله اليديد وكل ما يتصل على ممثل يعتذر عن المشاركة لأنه بخيل وسمعته بالوسط الفني مو حلوة.. يا عمي وين انت ووين الإنتاج!