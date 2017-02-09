مشكلجية
ممثلة عربية مقيمة بالخليج هالايام تحاول انها ترد للساحة الفنية بعد ان غابت عنها بسبب زواجها بس المنتجين مايبون يتعاملون معاها لانها مشكلجية على قولتهم..قعدي بالبيت أحسن!
تعامل
ممثلة مشهورة تعاملت مع موظفات جهة حكومية بفوقية ورفضت تصور معاهم بطريقة غير مهذبة الشي اللي خلى هالموظفات يكرهونها وندموا انهم خلصوا معاملتها.. الغرور بداية الفشل!
تخبط
جهة فنية خاصة شغلها تخبط في تخبط بسبب عدم التزامها باتفاقاتها مع اللي يشتغلون معاهم لدرجة انها تربط عصاعص بيناتهم علشان تصيد عليهم الأخطاء في عدم تنفيذ التزاماتهم معاها.. طاح حظكم!