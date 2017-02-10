ممثل وصف علاقته بإحدى الممثلات بالكنز الثمين ولا يمكن ان يشتغل مع غيرها لأنها إنسانة قبل ما تكون فنانة وهالشي نادر تحصله بالوسط الفني على قولته.. خير ان شاء الله!

شكراً

الجهد المبذول من تلفزيون وإذاعة الكويت في تغطية أنشطة مهرجان الكويت الدولي للمسرح الاكاديمي يشكرون عليه وهالشيء مو غريبة عليهم بمتابعة الأنشطة بالديرة.. عساكم على القوة.

هواية

ممثلة خليجية هوايتها النوم في لوكيشنات تصوير اعمالها بشكل مستمر لدرجة انه مخرج عملها طلب منها ترك هالهواية وإلا تقعد ابيتهم وتنام على كيفها لانها تتأخر في تصوير مشاهدها.. بطلي سهر!