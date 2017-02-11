خام

ممثلة شكلها مو شايفة خير لأن كل ما شرت قطعة خام نزلتها في حسابها بالانستغرام علشان تبين لزميلاتها ومتابعينها انها ما تشتري إلا ماركات.. الله يرحم أيام سوق الحريم!

سلطة

ممثلة مقيمة بالخليج تأذى منها منتج عملها لأنها ما تحب الوجبات اللي إييبها لفريق العمل في اللوكيشن وما تحب إلا السلطة لأنها مسوية ريچيم على قولتها.. الظاهر عملكم سلطة!

تفضيل

مطرب شاب يفكر هالأيام انه ينتج أغاني عاطفية ووطنية من حسابه الخاص بعد ما شاف الويل من شركته القديمة اللي تفضل ناس على ناس مثل ما يقول.. الطيور طارت بأرزاقها!