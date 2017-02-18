منتج من باب الميانة طلب من احدى الممثلات نشر اعلان لمسرحيته اللي يبي يعرضها هالأيام في دولة خليجية في حساباتها بمواقع التواصل، بس هالممثلة رفضت لأنها ما تنزل اعلان ببلاش.. ميانة عجيبة!

رفض

معد في محطة تلفزيونية خاصة استعان في ربعه بالديوانية علشان يعطونه أفكار يديدة علشان يعرضها على مسؤولين المحطة لتنفيذها في رمضان الياي بعد ما رفضوا أفكاره اللي ما فيها يديد.. طاح حظك!

دفع

مغنية خليجية بعد ما اتفقت على اقامة حفل غنائي في دولة عربية غيرت رأيها بعد ما رفض متعهد حفلتها ان يعطيها دعوات للحفل علشان توزعها على ربعها وبلغها اللي يجي للحفل لازم يدفع.. خيرها بغيرها!