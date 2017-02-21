إزعاج

مخرج خليجي متضايق من إزعاج ممثلة شابة في لوكيشن تصوير عمله اليديد، والمصيبة ما يقدر يوقفها عند حدها لأنها مدعومة من المنتج اللي فارضها عليه.. اعتذر عن العمل وفج عمرك!

سرية

منتج طلب من فريق عمله اليديد السرية في إنجاز العمل علشان موافقات وزارة الإعلام للحين ما خلصت وخايف انه يتسرب شي للصحافة ويوقفون عمله.. من عاش بالحيلة مات بالفقر!

إثارة

مقدمة برامج اعتذرت عن مواصلة العمل في القناة الخاصة اللي تشتغل فيها لأنه مسؤولين هالقناة يبونها تسوي اثارة في حلقات برنامجها الشي اللي رفضته علشان ما تخسر مصادرها مثل ما تقول.. خير إن شاء الله!