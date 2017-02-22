لهجة

ممثلة خليجية كانت عندها أمنية انها تشارك في عمل تراثي خليجي يصور بعد أسابيع بس تم الاستغناء عنها لعدم إجادتها اللهجة الخليجية لأنها مولودة في دولة عربية.. خيرها بغيرها!

تقليص

ممثل شاب رفض التقليص من أجره بعد ما طلب منه احد المنتجين وبرر هالممثل رفضه انه وسيم وصار معروف مع انه مشواره ما يتعدى خمسة أعمال تلفزيونية.. الشرهة على اللي دخلك التمثيل!

فوطة

ظاهرة غريبة تسويها بعض الممثلات ومقدمات البرامج هالايام في مواقع التواصل الاجتماعي يصورون بفوطة الحمام ولما ينشرون هالصور في حساباتهم ويهاجمونهم متابعينهم يعتذرون لهم.. صچ مرضى!