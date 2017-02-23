ممثلة شابة للحين ما طلبها ولا منتج لأعمال رمضان وخايفة الوقت يمر وما يكون عندها ولا عمل خصوصا وان متابعينها في الانستغرام يطالبونها بعمل مميز في الشهر الكريم.. من صبر ظفر!

استياء

ممثل خليجي استاء من تعامل مخرج عمله اليديد بطريقة غريبة وعجيبة مع انه ملتزم جدا في مواعيد التصوير وغيره يتأخر ويتعامل معاه بطريقة حلوة والمصيبة انه للحين مو عارف شسالفة هالمخرج.. الله يعينك!

شاطر

مدير إنتاج قاعد يدور واسطات علشان يصالحونه على منتح خليجي تهاوش معاه في احد الأعمال اللي أشرف عليها وترك العمل بس قعدته بالبيت طالت على قولته والحين يبي يشتغل عنده لأنه منتج شاطر.. خير ان شاء الله!