منتج متضايق من تأخير لجنة الرقابة على النصوص من اجازة نصه وكل ما يراجعهم يقولوله للحين ما جاك الدور ويفكر هالمنتج ان يسحب نصه ويروح لدولة خليجية تجيزه ويبلش بالتصوير لأنه شهر رمضان على الأبواب..ليمتى هالتأخير!

عتب

ممثلة شابة خليجية عبرت عن استيائها لأحد المخرجين لأنه لم يبرز اسمها في مسلسلها الأخير خصوصا انه دورها رئيسي ولما عاتبته حط اللوم على منتج العمل اللي طلب منه هالشي..

عيل انت شنو شغلتك!

مزاج

ممثل قدير خليجي يحاول هالايام ان يقنع اللي حواليه انه حريص على تغيير الحركة المسرحية في بلاده علشان تكون قريبة من الجمهور بس محاولاته ما تلقى اي اهتمام من المسرحيين لأنه متقلب المزاج ولا يسمع للرأي الآخر..

الله يهدي النفوس!