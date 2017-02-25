ظروف

ممثل خليجي اختفى لظروف خاصة عن الساحة الفنية والإعلامية هالأيام قاعد يدقدق على مكاتب المنتجين بالخليج علشان يعطونه فرصة للمشاركة في أعمالهم الرمضانية الياية.. إذا فات الفوت ما ينفع الصوت!

احتكاك

ممثلة شابة خليجية قاعدة تفرض أسماء على أحد المخرجين الخليجيين علشان ياخذهم في عمله اليديد لأنه اللي مختارهم حاليا متهاوشة معاهم وقاطعة علاقاتها وياهم وما تبي تحتك معاهم مولية.. الشرهة مو عليچ!

مفاجأة

ممثل حس انه احد المنتجين الشباب قاعد يضحك عليه فبعد ما اختاره لعمله الرمضاني اليديد تفاجأ هالممثل بأنه خارج حسبة منتج العمل لأنه أجره عالي ومو ملتزم بمواعيد التصوير مثل ما يقول.. طيب ليش اخترته من البداية؟!