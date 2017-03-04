ممثلة عربية مقيمة بدولة خليجية بعد هجومها العنيف على أحد المنتجين اللي اشتغلت معاه هالأيام قاعدة تمدح هالمنتج وتشيد بخدماته وعطاءاته للفن والفنانين في حسابها بالانستغرام.. الحمد لله والشكر!نتمنى من المنتسبين للوسط الفني ان يقدمون لنا اعمال درامية مدروسة في شهر رمضان المقبل فيها مضمون علشان يستفيد منها المتلقي وعلشان يبعدون عن التقليد اللى ملينا منه.. أمنية ونتمنى تتحقق!مخرج مسرحي خليجي تحدى المسؤولين في بلده في أن تحقق خططهم المقبلة النجاح والقبول في إعادة رونق المسرح في بلادهم لأن خططهم بعيدة عن أرض الوقع اللي نعيشه على قولته.. ننطر ونشوف!

مضمون

ممثلة عربية مقيمة بدولة خليجية بعد هجومها العنيف على أحد المنتجين اللي اشتغلت معاه هالأيام قاعدة تمدح هالمنتج وتشيد بخدماته وعطاءاته للفن والفنانين في حسابها بالانستغرام..

الحمد لله والشكر!

نتمنى من المنتسبين للوسط الفني ان يقدمون لنا اعمال درامية مدروسة في شهر رمضان المقبل فيها مضمون علشان يستفيد منها المتلقي وعلشان يبعدون عن التقليد اللى ملينا منه.. أمنية ونتمنى تتحقق!

مخرج مسرحي خليجي تحدى المسؤولين في بلده في أن تحقق خططهم المقبلة النجاح والقبول في إعادة رونق المسرح في بلادهم لأن خططهم بعيدة عن أرض الوقع اللي نعيشه على قولته..

ننطر ونشوف!

خطط

ممثلة عربية مقيمة بدولة خليجية بعد هجومها العنيف على أحد المنتجين اللي اشتغلت معاه هالأيام قاعدة تمدح هالمنتج وتشيد بخدماته وعطاءاته للفن والفنانين في حسابها بالانستغرام..

الحمد لله والشكر!

نتمنى من المنتسبين للوسط الفني ان يقدمون لنا اعمال درامية مدروسة في شهر رمضان المقبل فيها مضمون علشان يستفيد منها المتلقي وعلشان يبعدون عن التقليد اللى ملينا منه.. أمنية ونتمنى تتحقق!

مخرج مسرحي خليجي تحدى المسؤولين في بلده في أن تحقق خططهم المقبلة النجاح والقبول في إعادة رونق المسرح في بلادهم لأن خططهم بعيدة عن أرض الوقع اللي نعيشه على قولته..

ننطر ونشوف!