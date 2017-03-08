ممثل خليجي مستانس بالنجاح اللي حققه مسلسله اللي انعرض على شاشة عربية ويفكر حاليا بالمشاركة في عمل ثاني يعرض بنفس القناة علشان يستثمر هالنجاح على قولته.. الركادة زينة!

مشكلة

ممثلة شابة تبي تسافر حق دولة أسيوية علشان تسوي نيولوك يديد لها تطلع فيه في عملها الرمضاني اليديد بس مشكلتها محد يبي يسافر معاها من رفيجاتها.. بوطبيع ما ييوز من طبعه!

تطوير

مقدم برامج مبتلش في عمره هالأيام بعد ما استغنت عنه القناة اللي يشتغل فيها ولا قناة تبيه حاليا لأن تقديمه ما فيه أي تطوير وتجديد على قولتهم..

اللي ما يطيع يضيع!