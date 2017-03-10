ممثل وايد متضايق من احد المنتحين اللي رافض يشغله في أعماله الدرامية بعد موقفه السلبي معاه في احدى الجهات الحكومية اللي ما وقعت معاملته مع انه مديرها صاحب هالممثل..ما يشوف شر!

مشروع

ممثلة بعد ما شافت نفسها انها منسية عند المنتجين قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمشروعها التجاري في بيع الدراريع اللي تجيبها من دولة خليجية..أبرك من التمثيل!

واسطة

مقدمة برامج خليجية عينها ضيقة حيل قاعدة تحسد زميلاتها على البرامج اللي يقدمونها وقاعدة تحاول تلقى واسطة علشان تكون مثلهن بس للحين ما حصلت اللي تبيه.. الله لا يبلينا!