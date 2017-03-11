عدد من المنتجين متضايقين حيل من زميل لهم مشوه صورتهم عند القنوات الفضائية علشان ما ياخذون اعمالهم ويفكرون هالمنتجين برفع دعوى قضائية عليه.. بوطبيع ما ييوز من طبعه!ممثلة خليجية قاعد يتودد لها أحد المنتجين علشان ما ترفع عليه قضية بسبب استبعادها من عمله مع انه كان مواعدها يعطيها دور البطولة بس صاحبنا عطاه لممثلة عربية مقيمة بالخليج.. طاح حظك!ممثل خليجي متضايق لأنه احد المخرجين رفض مشاركته في احد أعماله التلفزيونية هالايام قاعد ينتقده في حساباته بمواقع التواصل ويصفه بأبشع الصفات وانه عار على الوسط الفني على قولته.. الله لا يبلينا!

بطولة

عدد من المنتجين متضايقين حيل من زميل لهم مشوه صورتهم عند القنوات الفضائية علشان ما ياخذون اعمالهم ويفكرون هالمنتجين برفع دعوى قضائية عليه.. بوطبيع ما ييوز من طبعه!

ممثلة خليجية قاعد يتودد لها أحد المنتجين علشان ما ترفع عليه قضية بسبب استبعادها من عمله مع انه كان مواعدها يعطيها دور البطولة بس صاحبنا عطاه لممثلة عربية مقيمة بالخليج.. طاح حظك!

ممثل خليجي متضايق لأنه احد المخرجين رفض مشاركته في احد أعماله التلفزيونية هالايام قاعد ينتقده في حساباته بمواقع التواصل ويصفه بأبشع الصفات وانه عار على الوسط الفني على قولته.. الله لا يبلينا!

عار

عدد من المنتجين متضايقين حيل من زميل لهم مشوه صورتهم عند القنوات الفضائية علشان ما ياخذون اعمالهم ويفكرون هالمنتجين برفع دعوى قضائية عليه.. بوطبيع ما ييوز من طبعه!

ممثلة خليجية قاعد يتودد لها أحد المنتجين علشان ما ترفع عليه قضية بسبب استبعادها من عمله مع انه كان مواعدها يعطيها دور البطولة بس صاحبنا عطاه لممثلة عربية مقيمة بالخليج.. طاح حظك!

ممثل خليجي متضايق لأنه احد المخرجين رفض مشاركته في احد أعماله التلفزيونية هالايام قاعد ينتقده في حساباته بمواقع التواصل ويصفه بأبشع الصفات وانه عار على الوسط الفني على قولته.. الله لا يبلينا!