مسابقات

ممثل بعد النجاح اللي حققه في الفترة الماضية يفكر في تقديم برنامج مسابقات على قناة عربية في شهر رمضان بس ربعه نصحوه انه يبعد هالفكرة من راسه.. اللي ما يطيع يضيع!

نيولوك

ممثلة خليجية شابة تبي تسافر حق دولة آسيوية علشان تسوي نيولوك يديد لها تطلع فيه في مسرحيتها اليديدة بس مشكلتها محد يبي يسافر معاها من رفيجاتها.. ما يبون فضايح!

مسجات

مقدم برامج هالأيام بعد ما اشتغل في احدى القنوات قاعد يطرش مسجات لوسائل الاعلام علشان يكتبون عن برنامجه اليديد بس للحين محد نشر له شي لانه مو كفو.. زين يسوون فيك!