تحدي



مسؤولين في قناة خاصة هالأيام أعلنوا التحدي للقنوات الأخرى بعد ما غيروا طريقة عمل القناة اللي تحولت حاليا إلى قناة منوعة بعد ما كانت مقتصرة على البرامج السياسية.. التنويع حلو بس لازم يكون مدروس!

إعلانات

ممثلة خليجية بعد ما فلست من الأعمال الرمضانية قررت ترك التمثيل الى الإعلانات لعل وعسى تعوضها عن غيابها الرمضاني بس المصيبة انه المعلنين ما يبون مشاركتها في إعلاناتهم لسمعتها السيئة في الساحة الإعلامية.. الله يعينچ عيل!

صدمة

إعلامية عربية بعد ما أعلنت زواجها الأسبوع الماضي انصدمت بردة فعل بعض زميلاتها اللي ما باركوا لها هذا الزواج مع انها ساعدتهم وايد في حياتهم المهنية والشخصية على قولتها.. الناس أجناس!