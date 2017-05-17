ممثلة كل يوم عندها مشاكل مع فريق عملها اللي مو طايقتهم على قولتها لانهم يتدخلون في تصرفاتها الشخصية ويضايقونها اذا زاروها صديقاتها في اللوكيشن..هذا لوكيشن تصوير مو ديوانية!

تسويق

مقدمة برامج خليجية ناطرة الموافقة من مسؤولين القناة اللي تشتغل فيها علشان تبلش بتصوير حلقات برنامجها اليديد اللي ماخذه فكرته من برنامج أميركي على قولتها.. بايقه الفكرة وتبينهم يوافقون!

تقليص

ممثل خليجي ابتلش بأحد المنتجين العرب بعد ما وقع معاه صاحبنا يبي يقلص من أجره بعدما صور معاه بسبة انه القناة اللي متفق معاها خصمت منه لانه سلم العمل متأخر..

منتج لوتي!