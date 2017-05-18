مقدم برامج خليجي مو مصدق حاله انه عنده برنامج في شهر رمضان الياي هالأيام يدقدق على الصحافة علشان ينشروله خبر بس محد من الزملاء معطيه وجه لأنه أسلوبه بالتعامل موشي.. زين يسوون فيك!

مشاركة

ممثلة شابة عندها شهادة أكاديمية متضايقة انه المنتجين والمخرجين ما ينادونها للمشاركة في أعمالهم الدرامية والمسرحية ويستعينون بوجوه شبابية ما عندهم شهادات على قولتها.. عندچ شهادة بس موهبة لأ!

طبيعي

ممثلة عربية مقيمة بالخليج مقزرة حياتها بعمليات التجميل لأنها تحب التغيير على قولتها والمصيبة لما يسألونها بحواراتها التلفزيونية مسوية عمليات تجميل تنكر هالشي وتقول إن جمالها رباني وطبيعي.. استريحي بس!